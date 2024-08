La Versilia che non c’è più

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 19 agosto 2024) I fiorentini frequentavano ancora “Lo Scoglio” di Livorno: Quercianella, Castiglioncello, forse per evitare di pagare i pedaggi della Firenze-Mare. Il trenino che da Firenze giungeva a Viareggio era lento come una lumaca in un campo di granturco; solo i ricchi del nord, piemontesi e milanesi, insieme ai discendenti del casato di Castruccio de’ Castracani, partecipavano a quelle gite. Castruccio, noto per la sua astuzia e opportunismo nei confronti del re d’Italia Ludovico il Bavaro, era accusato di essere un assassino e un paraculo. In realtà, aveva partecipato come cavaliere alle spedizioni contro il Papa condotte dall’imperatore Arrigo VII, ma non era stato lui a prendere parte a queste campagne, bensì le milizie dei Tarlati, guidate da Guido e dal fratello Pietro (Pier Saccone).