Furto nello chalet ‘van Gogh’ rubato il cartellone con la foto del pittore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoai danni delloa Ercolano (Napoli): ilesposto all’esterno del locale e raffigurante l’immagine delolandese, è stata rubata nelle scorse ore. A fare la scoperta, questa mattina, il titolare Biagio Sportiello che gestisce il locale in via IV Novembre coadiuvato dal cugino. Dopo ildi piantine donate per l’inaugurazione, questa volta è toccato alcon il logo di van Gogh che era stato affisso sul cancello d’entrata. Aperto da due settimane, loche produce succhi di frutta fresca, yogurt, granite, frullati, continuerà ad essere attivo.“Abbiamo voluto investire qui e resteremo nella nostra città a proseguire il nostro lavoro. Ci crediamo fortemente” spiega Biagio al telefono.