De Grandis invita alla calma | Inter ha creato tanto Pareggiato per due errori!

(Di lunedì 19 agosto 2024) Stefano Deha esposto il suo punto di vista in meritomancata vittoria dell’contro il Genoa,ndo a rifletterne sulle cause.DECISIVI – L’ha, nel primo match della stagione di Serie A 2024-2025, contro il Genoa di Alberto Gilardino per 2-2. Il giornalista Stefano Dene ha parlato a Sky Sport, sottolineando come il risultato sia frutto di dueindividuali commessi dai nerazzurri nell’arco dell’incontro: «Thuram fantastico, ha fatto due gol uno più bello dell’altro. Le reti subite derivano da duedei singoli. Sul primo c’è un errore di Sommer qualcuno se l’è presa con Bisseck, ma è il portiere a sbagliare. Sul secondo a sbagliare è stato proprio il tedesco, che doveva stare più attento andandoci con la testa invece che con la mano».