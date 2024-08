Brescianini e Retegui si son già presi l’Atalanta | doppiette all’esordio e poker a Lecce

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Fortuna che c’è il campo. In mezzo ad un periodo in cui si parla tanto, tantissimo di mercato soprattutto in uscita e di chi non gioca, si finisce per dimenticare che alla fine ciò che conta è chi gioca. Vecchi o nuovi. Anzi, soprattutto nuovi. Perché seinizia il campionato con il piede giusto, strappando tre punti sul campo del, è grazie ai nuovi. 0-4 il finale al Via del Mare: le firme, con due, di, dal primo minuto. E che risposta. Certo, considerando la rosa ridotta all’osso, lanciare qualcuno degli ultimi arrivati era più che obbligatorio. Specialmente considerando le posizioni di Lookman e Koopmeiners – su cui ha fatto chiarezza Luca Percassi nel prepartita – e le diverse defezioni a partire da Zaniolo, Kolasinac e Toloi fino ad arrivare ai lungodegenti Scamacca e Scalvini.