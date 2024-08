Bisceglie violento nubifragio | alberi abbattuti strage come fiumi case allagate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Unsi è abbattuto sunel pomeriggio di lunedì 19 agosto, a partire dalle 15:10. Il maltempo ha causato numerosi disagi in tutto il territorio cittadino, con danni che, secondo le prime valutazioni, potrebbero essere considerevoli. La situazione più critica si è verificata in via pozzo Marrone, dove la strada è risultata completamente allagata e impraticabile. L’acqua ha raggiunto livelli preoccupanti, rendendo impossibile il transito. Nei pressi dell’istituto scolastico “Galileo Ferraris”, un albero è stato sradicato dalla forza delle precipitazioni e delle violente raffiche di vento, crollando sulla carreggiata. Durante i primi minuti del, si è temuto che alcune persone fossero rimaste intrappolate all’interno delle loro auto, ma fortunatamente questa ipotesi è stata successivamente scongiurata.