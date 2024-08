Addio ad Abramo Pagani calcio piceno in lutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ascoli, 19 agosto 2024 – Nel giorno del primo anniversario della scomparsa di mister Carletto Mazzone e dello straordinario difensore Francesco Scorsa, ilpiange la scomparsa di un altro capitano bianconero: l’indimenticato difensore. Si è spento all’età di 83 anni nella sua Ascoli, lui che era nato a Torino nel 1941 e poco più che ventenne si era trasferito dalla Novese, squadra di Novi Ligure dove in tre anni aveva collezionato 60 presenze in Serie D, alla Sambenedettese con cui nella stagione 1962-63 esordì in Serie B. E’ stato l’unico calciatore che ha indossato in carriera le maglie di Samb, Ascoli, Pescara e Ancona. Ha giocato dieci derby tra Ascoli e Samb: cinque da una parte e cinque dall’altra. C’era quando morì il portiere Strulli, c’era sotto la neve e c’era quando si giocò l’ultimo derby amichevole.