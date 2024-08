VIDEO | House Show in nome di Bray Wyatt la figlia viene invitata sul ring da Cody in un toccante momento

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 agosto 2024), sin dalla sua prematura scomparsa il 24 agosto 2023, ha lasciato un vuoto insanabile nel cuore dei fan e del wrestling in generale. Sebbene sia passato meno di un anno dalla tragedia, l’ondata di tributi ha fatto sembrare il periodo molto più lungo, e l’amore che i fan e i colleghi nutrono per lui continua a risuonare profondamente. E se siamo in Florida, patria di, ancora di più. Una grande famigliaRhodes lo ha dimostrato durante il Live Event WWE di ieri a Lakeland, offrendo un sentito tributo. Dopo il main event, in cui ha difeso con successo il titolo WWE contro Solo Sikoa,ha invitato ladisule le ha consegnato la sua cintura personalizzata. Gesti da poco, certo, ma che hanno un gran significato, e che non fanno altro che rendere viva la memoria di un grande uomo come