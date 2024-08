Vendemmia in Oltrepò troppa acqua dopo la siccità | Quest’uva ci è costata cara

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024) Oliva Gessi (Pavia) – “Quest’anno l’uva non è bella, ma per riuscire a raccoglierla ci èmolto”. Federico De Filippi, titolare dell’omonima azienda agricola che vinifica in proprio con la cantina di famiglia (alla quinta generazione) “I Gessi“, ha ospitato nei suoi vigneti a Oliva Gessi l’annuale appuntamento per l’avvio dellaorganizzato da Coldiretti Lombardia, scegliendo l’Pavese che con i suoi 12mila ettari coltivati a vigneto è la prima zona vitata della regione e la terza in Italia. “Secondo le prime stime – spiega Silvia Garavaglia, presidente di Coldiretti Pavia – ci aspettiamo un calo nella quantità delle uve di circa il 30% rispetto alla media”.