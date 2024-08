Tragedia in Campania auto contro moto e scooter | un morto 7 feriti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incidente stradale nella notte a Villa Literno (Ce), con quattro mezzi coinvolti e un bilancio tragico di une sette, tutti molto giovani. Nel sinistro sono in particolare rimaste coinvolte due, unoed unacicletta 125; il conducente dello, uno straniero senza documenti, èmentre l’amico che era con lui è stato trasportato all’ospedale di Aversa in codice rosso. Sono rimastianche i due 18enni che erano sulla, così come gli occupanti delle duecoinvolte nell’incidente, tutti di età compresa tra i 17 e i 20 anni, tra cui una ragazza incinta; deidue sono stati trasportati all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, due al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. A indagare sull’incidente sono i carabinieri.