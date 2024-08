Taberner principe di Todi battuto Rodriguez Taverna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Carlosè il sedicesimo campione degli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup. In una serata con una splendida cornice di pubblico, capace di riempire le tribune del Campo Centrale del Tennis Club1971, il tennista iberico ha sconfitto Santiagoper 6-4 6-3. Il Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events è il settimo titolo nella categoria per l’ex numero 85 ATP su undici finali disputate. Nel doppio, titolo a Ivan e Matej Sabanov, capaci di battere Filip Bergevi e Mick Veldheer per 6-4 7-6(3).suona la settima sinfonia a– Carlosce l’ha fatta. L’ex numero 85 ATP ha sollevato in Umbria il settimo trofeo Challenger della carriera, dopo la vittoria su Santiagoper 6-4 6-3. “È stata una settimana piena di partite molto lunghe – ha raccontato soddisfatto il valenciano classe 1997 –.