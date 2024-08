San Marino è un esempio di democrazia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) "Qual è lo stato di salute dellaa San?". Se lo sono chiesti venerdì sera alla prima serata della festa dell’amicizia dellaCristiana. Una partenza con il botto, con oltre 2.000 persone a Serravalle, tra piazza Bertoldi e la terrazza ex ritrovo, per il tradizionale appuntamento organizzato dal Pdcs nel quale da più di mezzo secolo si celebra l’attività del partito, ma anche la politica sammarinese più in generale. Al primo dei tre dibattiti in programma (la festa si concluderà questa sera) hanno partecipato praticamente tutti i partiti sulla scena politica del Titano: Massimo Andrea Ugolini per la Dc, Gian Nicola Berti per Alleanza Riformista, Giuseppe Maria Morganti di Libera, Gerardo Giovagnoli del Partito dei socialisti e dei democratici, Gaetano Troina di Motus Liberi, Giovanni Maria Zonzini di Rete e Nicola Renzi di Repubblica Futura.