Quando ero in Sicilia | Claudia Mancinelli la confessione sul video che ha fatto il giro del mondo | Guarda

(Di domenica 18 agosto 2024) Un'Olimpiade indimenticabile, quella di Parigi 2024, per l'Italia: emozioni e medaglie, successi e trionfi. Tra questi quello di Sofia Raffaelli, bronzo nella ginnastica ritmica: una medaglia insperata, storica, meravigliosa. E ad accompagnare Sofia in questo cammino c'era, l'allenatrice, finita al centro delle cronache non solo per il suo ruolo, ma anche per unche haildel: quello che la mostrava mentre contestata con determinazione ai giudici una loro scelta. Un intervento che si è poi rivelato decisivo per il podio conquistato dalla ginnasta di 20 anni, E ora,, si racconta al Corriere della Sera. E parla anche di quel, assolutamente iconico: "Ero completamente immersa nel lavoro con Sofia e negli allenamenti quotidiani", ha premesso.