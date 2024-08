L' incubo accanto a una balena morta | la notte agghiacciante di Licia Colò

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) "Nellaci rigiriamo nella tenda. Qualcosa non va. C'è nell'aria un odore nauseabondo, dolciastro, orribile":ha ripercorso un momento particolare di un suo viaggio in Corsica con un suo ex fidanzato. Intervistata dal Messaggero, ha continuato: "Usciamo, ma è buio pesto. Pensiamo: sarà colpa delle alghe". E invece no. "La mattina successiva ci rendiamo conto che abbiamo piantato la tenda a pochi metri dal cadavere di un capodoglio. Ha presente le dimensioni? Fu il colpo di grazia", ha spiegato la conduttrice, che poi ha rivelato di non essere più tornata in quel posto. "A quel punto abbiamo trovato uno di quei campeggi superfrequentati, iperserviti, roba da turisti standard - ha proseguito la-. Quelli dove non c'è nemmeno un centimetro tra una tenda e l'altra.