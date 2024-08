La scuola è amore Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 18 agosto 2024) Inviata da Pier Paolo Segneri - Penso alla prima ora e alle ultime due. A noi due. Alle parole che ci siamo donati, al tempo trascorso, agli sguardi ricevuti e a quelli rubati. Ai silenzi sommersi, ai tuoi occhi assonnati, alle braccia aperte, agli accendini simbolici, alla fiammella interiore che vedo in ciascuno di voi, all'energia che cerco di trasmettervi. Penso a quel nostro, che si chiama. Ai sorrisi immensi che ci siamo scambiati e alle lacrime trattenute per non piangere il nostro dolore. L'articolo La