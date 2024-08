Giannetti risponde a Orsolini Bologna-Udinese 1-1

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024)(ITALPRESS) – Esordio amaro per il nuovodi Vincenzo Italiano che non va oltre l’1-1 contro l’di Kosta Runjaic, al termine di una gara ben giocata dai rossoblu seppur con qualche occasione non sfruttata al meglio. Le reti, entrambe nel secondo tempo, disu calcio di rigore e disugli sviluppi di un corner.Il primo guizzo è del, con il pallone recuperato alto da Fabbian e servito dentro l’area per, rapido nella conclusione mancina sulla quale è reattivo Okoye. Capitano delche si renderà ancora protagonista al 31?, con la ripartenza alimentata proprio dal suo tacco volante a liberare Ndoye che però a tu per tu con Okoye spedisce largo il pallone.