FOTO Coppa Italia Benevento-Potenza | segui la diretta testuale

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutola(in aggiornamento)si affrontano al “Ciro Vigorito” nel secondo turno didi Serie C. Mister Auteri ha scelto un undici molto simile a quello messo in campo domenica scorsa contro il Taranto effettuando un solo cambio con Tosca al posto di Capellini (neanche in panchina). In caso di parità al termine dei novanta minuti sono previsti i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. Formazioni ufficiali:(4-3-3): Nunziante; Berra, Meccariello, Tosca, Viscardi; Pinato, Prisco, Talia; Lamesta, Manconi, Lanini. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Ciurleo, Sena, Benedetti, Veltri, Acampora, Viviani, Simonetti, Perlingieri, Starita, Sorrentino. All.: Gaetano Auteri(4-3-3): Cucchietti; Novella, Sciacca, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe, Erradi; D’Auria, Caturano, Di Grazia.