Cagliari-Roma finisce a reti inviolate

(Di domenica 18 agosto 2024) AGI - Ladi Daniele De Rossi, ancora incerta sul futuro di Dybala (entrato solo al 70'), non va oltre un pareggio abianche nella prima giornata di Serie A contro il. Succede pochissimo nel primo tempo, nella ripresa invece da segnalare una traversa per parte colpite da Dovbyk e Marin, oltre alla rete annullata per fuorigioco al capitano giallorosso Pellegrini. Sardi e capitolini iniziano così la loro stagione con un punto a testa. In una prima frazione di gioco molto equilibrata e combattuta, mancano le emozioni e le occasioni da gol. I giallorossi sono privi di idee e incisività in zona offensiva, i sardi invece lottano con carattere su ogni pallone provando anche qualche sortita offensiva soprattutto a ridosso del riposo.