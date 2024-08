Bellona | aggredisce e minaccia di morte figlio e compagno arrestata 45enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 18 agosto 2024). Unadiile il. La signora è stataieri sera adai Carabinieri della stazione di Vitulazio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti. L’arresto, eseguito in flagranza differita, è scaturito a seguito dell’integrazione alla denuncia querela presentata dalnel pomeriggio di ieri, già formalizzata il 14 agosto scorso a seguito delle pregresse aggressioni subite. L’uomo, sconvolto dal comportamento violento della compagna e seriamente preoccupato per la propria incolumità e quella del loro19enne, ha deciso di recarsi nuovamente in caserma e denunciare l’aggravamento delle tensioni, venutosi a creare tra le mura domestiche dal 16 agosto scorso.