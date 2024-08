Atalanta visite mediche per Samardzic | manca solo la firma tutti i dettagli FOTO e VIDEO|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 agosto 2024) 2024-08-18 11:25:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Tutto fatto per il trasferimento di Lazardall’Udinese all’: il centrocampista si trasferisce dal club friulano a quello bergamasco a titolo definitivo per un importo pari a 20 milioni più 3 di bonus. Nel corso della mattinata di oggi, il fantasista serbo sta svolgendo lepresso la clinica La Madonnina, propedeutiche allasul contratto che lo legherà alla società della famiglia Percassi per i prossimi – con ogni probabilità – 4 anni., ricordiamo, non è stato convocato dall’Udinese in vista del debutto stagionale in Serie A contro il Bologna (quest’oggi alle 18.30). LA TRATTATIVA –si è sempre più avvicinato all’, ma la vera svolta è arrivata nella giornata di ieri.