Agresti | Inzaghi servono più cambi per l’Inter! Lecito un utilizzo

(Di domenica 18 agosto 2024) Sulla prestazione di ieri in Genoa-Inter si discute (anche) della questionedei giocatori, fra qualche lamentela per il mercato e Lautaro Martinez non al 100%., su Radio Sportiva, è dell’idea che per gestire la stagionedebba fare più rotazioni.MAGGIORI –ha cominciato la stagione con un 2-2 col Genoa che lascia l’amaro in bocca, ma anche con dichiarazioni “strane” tipo quella di Simonedi Yann Bisseck non lucido e Alessandro Bastoni che vorrebbe un suo rio. La stanchezza, alla prima giornata, non dovrebbe esserci ed ecco perché si insiste per completare il reparto con un difensore. Stefanosostiene che sia il tecnico a dover gestire la rosa: «Penso che debba cominciare a fare più rotazioni.è un allenatore che ha dimostato di essere molto bravo, guidandoin stagioni non semplici.