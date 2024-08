Un botto fortissimo l’autista era incastrato | l’incidente del bus a Verona

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

"Appena arrivata in strada ho vistodel bustra le lamiere". Questo il drammatico resoconto di chi, il giorno di Ferragosto, è intervenuto dopo il grave incidente avvenuto a Parona, in provincia di: un autobus è uscito di strada finendo per invadere la corsia opposta e terminando la sua corsa contro un muretto. Nell'impatto, una donna ha perso la vita. Uno dei residenti di una palazzina che si trova a pochi metri dal luogo delha raccontato di aver sentito "un", di non aver mai sentito un rumore di quel tipo, così forte. I testimoni hanno capito subito che si trattava di un grave incidente. "Ho visto i carabinieri aprire le porte rimaste incastrate con la forza", ha spiegato un residente.