Terrore in mare Yacht finisce contro lo scoglio e poi affonda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Doveva essere una bella esperienza di: navigare placidamente cullati dalle onde insieme alla famiglia e agli amici su una bellissima barca. Invece il destino ha voluto improvvisamente cambiare le carte in tavola e rendere il Ferragosto 2024 un giorno da dimenticare per alcuni componenti della famiglia Magli, la dinastia che ha segnato decenni della moda mondiale con le sue calzature: la barca su cui viaggiavano Monica Magli e il marito Alberto Zucchini Affronti – unodi 27 metri di nome ‘Manta’, costruito nei cantieri Canados, con 11 persone in totale a bordo – ha infatti urtato unonon segnalato dal Gps in Corsica, inabissandosi nel giro di poco tempo. Il naufragio è avvenuto giovedì mattina verso le 6,30 al largo della punta di Senetosa, nella parte sud dell’isola francese. In pochissimi minuti, la barca ha cominciato ad imbarcare acqua.