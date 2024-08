Scioccata e molto preoccupata | balle spaziali sulla villa in Albania gioco infimo contro Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Nella campagna quotidianaGiorgia, ecco che un paio di giorni fa, a ridosso di Ferragosto, Il Foglio si è giocato una nuova carta: quella di una fantomaticain. In sintesi, secondo il quotidiano diretto da Claudio Cerasa che citava fonti politiche e diplomatiche locali,sarebbe ad acquistare un immobile vista mare a Palasë, una delle principali località turistiche del Paese. Un'indiscrezione ripresa da molti altri media e da alcuni messa anche in correlazione alla costruzione dei Centri di accoglienza e identificazione in, il cuore pulsante dell'accordo raggiunto con Edi Rama. Insomma, per il nutrito esercito di chi distribuisce fango con il ventilatore, l'ipotetico acquisto dellainsarebbe (anche) una sorta di favore dia Rama (o viceversa). Ovviamente, tutte