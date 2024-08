Palio di Siena vince la contrada della Lupa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) La, col fantino Dino Pes detto Velluto, sul cavallo Benitos, ha vinto stasera ildidedicato alla Madonna Assunta. La corsa si è disputata oggi dopo il rinvio deciso ieri a causa di un temporale. Laha trionfato rimanendo per tutti i tre giri di piazza del Campo in testa, dalla mossa all'arrivo. A nulla è valso l'incedere di Selva, Oca e Chiocciola, che non hanno mai ripreso Benitos, cavallo esordiente, un castrone sauro di 7 anni. Ci sono voluti 45 minuti di una mossa molto concitata, con ben sei uscite dai canapi chiamate dal mossiere e due mosse false. Per il fantino Dino Pes detto Velluto, originario di Silanus (Nuoro), è la prima vittoria aldi. Pes mancava dal tufo di piazza del Campo da sette anni.