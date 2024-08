MOVIOLA – Milan-Torino | contatto Morata-Coco in area Maresca dà rigore e poi lo toglie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Calcio diper il, anzi no. Episodio daal 64? del match di San Siro tra i rossoneri e il, valido per la prima giornata di Serie A. L’arbitro, Fabiodella sezione di Napoli, aveva assegnato unalla squadra di Fonseca dopo un intervento di Samuelai danni del neo entrata Alvaroin. In presa diretta sembrava effettivamente esserci il fallo, ma già il primo replay ha mostrato come l’attaccante spagnolo accentuasse significativamente la caduta. Richiamato dal Var per una on field review,è tornato sui suoi passi ed ha revocato il penalty alindàe poi loSportFace.