MotoGP Valentino Rossi | Bagnaia non ha difetti ma Martin è vicino Il titolo? Se lo giocheranno fino alla fine

(Di sabato 17 agosto 2024)è stato uno degli spettatori più interessati della Sprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Il nove volte campione del mondo, infatti, aveva annunciato la sua presenza sul tracciato del Red Bull Ring lungo tutto il corso del weekend tra i monti della Stiria e oggi si è posizionato tra curva 6 e 7 per assistere dagara su distanza ridotta. Il “Dottore” ha analizzato quanto avvenuto in gara, e non solo, ai microfoni di Sky Sport. Per incominciare ha fatto i complimenti a Francescoche oggi ha vinto davanti a Jorgee Aleix Espargarò: “Pecco sta attraversando un momento incredibile. Qui al Red Bull Ring è andato subito forte e ha vintogrande. Sta facendo qualcosa di speciale. Non ha. Guida tranquillo. È veloce ed è migliorato in ogni punto di vista.