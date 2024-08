Lecce 23enne muore dopo il morso di un ragno violino

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 17 agosto 2024) (Adnkronos) – Un ragazzo salentino di 23 anni è morto in seguito alle complicazioni dovute aldi un. Il ragazzo, originario di Collepasso, prima ricoverato in un ospedale della provincia di, è stato trasferito ieri nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari, dove è morto questa mattina all'alba per shock L'articoloildi unproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.