In Italia vi sono oltre 32 milioni di animali domestici Ma quanto costa mantenerli?

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – Con32di, l'si colloca al secondo posto in Europa, dietro all'Ungheria, in questa speciale classifica redatta dal Censis nel dossier “Il valore sociale dei medici veterinari”. Il 52% dei nuclei familiari ha almeno un animale domestico, con in testa i separati/divorziati (68%), seguiti dai single (54%). I più amatisempre i gatti e i cani, rispettivamente 7.5e 7, seguono i piccoli mammiferi come i criceti e conigli, 1.8, poi i pesci, 1.6, e i rettili, 1.3cino i nostri amici a 4 zampe? Il costo per gestire i nostri amici a 4 zampe è sempre più elevato, ed ha superato i 5 miliardi di euro l'anno, con una crescita del 12.9% negli ultimi 3 anni. In media, ogni famiglia spende 371 euro l'anno per cibo, cure veterinarie e altre spese accessorie.