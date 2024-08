Frecce tutte nuove per la vecchia Carrarese | Cherubini e Cerri in gol al debutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Buona la prima per ladi Antonio Calabro che all’esordio stagionale, in attesa di debuttare in quella B ritrovata dopo 76 anni, ha battuto 2-1 il Catania nel turno preliminare di Coppa Italia regalandosi così l’ingresso nel tabellone principale e la suggestiva trasferta sul campo del Cagliari. Una partita, quella dello scorso 3 agosto, in cui la formazione apuana ha messo a frutto il duro lavoro svolto nel ritiro di Pontremoli esibendo già una buona condizione atletica nonostante il caldo torrido di Chiavari, dove è “emigrata” a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio dei Marmi (sarà invece l’Arena Garibaldi di Pisa a ospitare le prime gare casalinghe in campionato).