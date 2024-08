Fine del caldo | temporali in arrivo e temperature in calo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo settimane disoffocante che ha trasformato le nostre città in fornaci, la lunga ondata dire che ci tiene sotto scacco da inizio luglio sta finalmente per concludersi. A partire dal prossimosettimana, sono attesie un sensibiledelle, portando un sollievo tanto atteso a milioni di italiani.Questa inversione di tendenza climatica avrà un impatto immediato sui cosiddetti "bollini rossi" del Ministero della Salute, che indicano le città dove ilestremo rappresenta un serio rischio per la salute, soprattutto per le persone più vulnerabili. Attualmente, 17 delle 27 città monitorate dal Ministero sono segnalate con il bollino rosso, un numero destinato a calare drasticamente nei prossimi giorni.Il bollettinoSecondo le previsioni, oggi, sabato 17 agosto sarà una giornata cruciale.