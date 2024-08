Docente insegna con titoli falsi licenziata e condannata per danno erariale | insegnare senza titoli comporta la restituzione dello stipendio

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 17 agosto 2024) Il caso in commento e non è il primo che si verifica nella scuola ed ha come oggetto il presuntocausato al Ministero dell’istruzione e del merito e conseguente illecita percezione di emolumenti retributivi in forza di un rapporto di lavoro costituitosi a seguito della falsa certificazione deidi studio richiesti per il conferimento di incarichi di supplenza presso un’istituzione scolastica. Si pronuncia la Corte dei Conti per il Veneto con sentenza 27/24. L'articoloconperrela