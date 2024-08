ATP Cincinnati Jannik Sinner rimonta Rublev in una partita zeppa di errori | é in semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Vincere “sporco”.ha fatto in questo modo nel primo quarto di finale del Masters1000 di. In una giornata molto difficile, per via del tanto vento a spirare in Ohio come fosse Auckland (Nuova Zelanda), il n.1 del mondo ha saputo venire a capo di unamolto complicata contro Andrey(n.6 del ranking). Un successo incon il punteggio di 4-6 7-5 6-4 in cuiha dimostrato grande forza mentale nel far fronte a un primo set giocato in maniera pessima, non comprendendo il modo di colpire la pallina per via delle condizioni ventose. In una sfida costellata da tanti, provocati per l’appunto dal vento nella maggior parte dei casi, il pusterese è stato in grado di far proprie le restanti frazioni sullo score di 7-5 6-4, pur con passaggi a vuoto.