Voucher per aiutare il Sud | puoi avere decine di migliaia di euro

(Di venerdì 16 agosto 2024) Presentiamo ilper il Sud Italia, un aiuto dadiche sostiene la costituzione di attività nel Mezzogiorno. Si chiama Resto al Sud 2.0, vediamo come funziona e quali sono i requisiti per ottenere ildadidia partire dal mese di settembre 2024. Ilperil Sud come funziona (Cityrumors.it)Il divario Nord-Sud Italia è ben lontano dall’essere superato con conseguente forte impatto sui giovani che sono ancora costretti a lasciare la propria Regione per cercare di costruire un futuro dove ci sono più possibilità concrete. Il tasso di disoccupazione nel Sud è nettamente superiore rispetto quello del Nord (Sicilia e Campania le Regioni più colpite). In più al Sud il livello di produttività è decisamente minore così come i salari sono più bassi. Purtroppo il gap si riscontra in diversi settori, non solo nel mercato del lavoro.