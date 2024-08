Vaiolo delle scimmie aggressivo primo caso in Svezia La Ue | Servono dieci milioni di vaccini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’agenzia svedese per la sanità pubblica ha registrato quello che dice essere ildi una nuova variante contagiosa di mpox, conosciuto come, al di fuori del continente africano. La persona è stata infettata durante un soggiorno in un’area dell’Africa dove attualmente c’è un grave focolaio di mpox Clade 1, ha detto l’agenzia secondo quanto riferisce la ‘Bbc’. La notizia arriva poche ore dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato che l’epidemia di mpox in alcune parti dell’Africa è ormai un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale.