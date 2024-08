Non ci vogliono? Non andiamo | Usa schiaffo all' Europa snob

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) C'è un detto piuttosto popolare negli Stati Uniti che recita: «Lancia un sasso a Manhattan e colpirai un newyorkese che si sta preparando per una vacanza in». Il soggiorno nel Vecchio Continente è un'esperienza di culto per l'americano medio-alto borghese, da sempre. Se non altro perché, per via della bussola rotta di Colombo, le radici profonde di quasi tutti gli statunitensi di oggi portano al di qua dell'Oceano. Oltre a storia, arte, paesaggi e modo di vivere, quindi, l'per gli americani significa anche “casa”. Eppure, per decenni la bilancia del turismo da e verso l'America è stata sbilanciata in favore di quest'ultima. Fino al 2018, quando la proporzione è cambiata per la prima volta. E la disparità, nel giro di poco, è diventata folle: 20,2 milioni di americani hanno visitato l'nel 2023 rispetto a 13,2 continentali volati in gita oltreoceano.