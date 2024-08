Nazionale prosegue il tour di Spalletti | visita all’Empoli a Ferragosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024)il ‘’ del Ct azzurro Luciano. Dopo averto il ‘Viola Park’ della Fiorentina, il tecnico aha fattoal “Sussidiario” dello Stadio “Carlo Castellani”, doveè stato ricevuto dal tecnico empolese Roberto D’Aversa, dal Ds Roberto Gemmi e dal Responsabile scouting Armando Perna. Dopo aver salutato i giocatori, il Ct ha seguito la sessione pomeridiana di lavoro della sua ex squadra, con la quale aveva esordito in panchina nel 93-94. Nei prossimi giorni il tecnico faràalle altre squadre del massimo campionato. Si avvicina la ripresa delle attività: raduno in programma il 1° settembre al Centro Tecnico federale di Coverciano (a fine agosto la lista dei convocati), mentre venerdì 6 settembre è prevista Francia – Italia al Parco dei Principi di Parigi.