Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 16 agosto 2024) Laè l’indennità di disoccupazione che si rivolge anche alle. Vediamospettano e come ottenerli. LaAssicurazione Sociale per l’Impiego è un’indennità concessa ai lavoratori dipendenti rimasti involontariamente senza lavoro. Viene erogata anche alle lavoratrici in disoccupazione che scoprono di essere incinte? Lasullaper le(Cityrumors.it)Una tutela per i lavoratori dipendenti è la. Permette a chi si ritrova senza lavoro di ricevere una somma mensile per un massimo di 24 mesi pari al 75% della retribuzione media degli ultimi quattro anni. In questo modo si avrà un supporto economico mentre si cerca unaoccupazione oppure mentre si attende il momento del pensionamento. Se una lavoratrice in disoccupazione resta incinta continuerà a ricevere l’indennità ma sotto altra forma.