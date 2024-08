Meteo caldo agli sgoccioli | calo termico da domenica 18 agosto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 16 agosto 2024) Gli espertiindicano una possibile prima svolta per la diminuzione del grande. La saccatura giunta dall’Atlantico, infatti – che a Ferrsi posizionerà tra Baleari e Sardegna – rallenterà la sua marcia verso est in avvio di weekend. Lo spiega il sito 3B. Ciò che si prevede è che a tale saccatura dovrebbe agganciarsi un’ulteriore discesa del flusso atlantico verso le latitudini mediterranee entro l’inizio della prossima settimana. Il fronte collegato riceverà così una nuova spinta, rimarca 3B, che gli consentirà di affondare il colpo più a sud tra18 e lunedì 19. Ilporterà dunque, in quei giorni, rovesci e temporali anche di forte intensità accompagnati da aria relativamente più fresca. Un fenomeno che sarà responsabile di un nettodelle temperature su tutta Italia.