L’ultima offerta lampo | tutto il mondo del Fatto Quotidiano in un unico abbonamento digitale Ad un prezzo speciale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Care lettrici e cari lettori, a settembre ilcompirà 15 anni e noi spegneremo le candeline festeggiando, come ogni anno, con la nostra tre giorni alla Casa del Jazz di Roma nei giorni 6-7-8 settembre. Siamo cresciuti molto e continuiamo a farlo: a mesi siamo fra i pochissimi organi di informazione che anziché il segno “meno” hanno il segno “più” nella diffusione e nelle copie vendute in edicola e inquesto senza nessun finanziamento pubblico, anzi forse proprio perché non abbiamo finanziamenti pubblici.grazie a voi, una comunità di lettori che non ci ha mai abbandonato. La nostra bussola, dal primo giorno, è il giornalismo di inchiesta, indipendente da ogni potere. Abbiamo pagato untogliendoci grandi soddisfazioni.