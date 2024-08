Kamala Harris illustra i suoi piani economici Diversi aiuti alla classe media e stop ai rincari eccessivi per gli alimentari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024), candidata democratica per la corsaCasa Bianca, inizia a tratteggiare il suo programma economico in caso di vittoria contro Donald Trump nelle elezioni di novembre. In cimalista ci sono un divieto per le grandi aziendedi aumentare il costo dei loro prodotti oltre una certa soglia, tre milioni di nuove case e unoal caro affitti, un taglio delle tasse, per un massimo di 6mila dollari nel primo anno, per le famiglie con un neonato.ha promesso, inoltre, un sussidio di 25mila dollari per l’acquisto della prima casa. Quanto alle tasse in generale, ha assicurato che non intende aumentarle per gli americani che guadagnano meno di 400mila dollari l’anno. Le misure sono statete a Raleigh, in North Carolina, uno degli Stati in bilico, vinto da Trump nel 2016.