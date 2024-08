Fiorentina ecco i numeri di maglia Gonzalez tiene il 10 per ora Gudmundsson in sospeso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Firenze, 16 agosto 2024 – Alla vigilia del debutto in campionato in programma domani a Parma, lasui propri canali social ha ufficializzato idiscelti dai giocatori viola. Così, in attesa di possibilità novità di mercato dei prossimi giorni, Nicomanla dieci sulle spalle, così come fa Terracciano che pur avendo un nuovo rivale per la porta, ha difeso il numero uno. Queste, invece, le scelte dei neo acquisti ufficializzati dalla società gigliata: Pongracic il 5, l'anno scorso di Bonaventura, Colpani il 23, Kean il 20, Richardson il 24 e De Gea il 43. La 4, che un anno fa era di Nikola Milenkovic, ceduto al Nottingham Forest, è stata ereditata da Sofyan Amrabat, la 9, che in passato è stata sulle spalle di campioni del calibro di Batistuta, sarà di nuovo indossata dall'argentino Lucas Beltran.