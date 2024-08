Evade dal carcere di Bellizzi | bloccato nelle campagne della zona

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn detenuto è evaso daldi Avellino nella sera di Ferragosto “approfittando anche del fatto che l’agente in servizio dovesse vigilare contemporaneamente su due sezioni”. Lo denuncia il segretario generaleUilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino de Fazio. “Fortunatamente, è stato rintracciato poco dopo dalla stessa Polizia Penitenziaria lungo lenon lontano dal penitenziario”, afferma il sindacalista. “Speriamo di arrivare a settembre senza troppe macerie a ricoprire altri cadaveri, poi saremo curiosi di sapere cosa il Guardasigilli nasconde nel cilindro, ma soprattutto auspichiamo che voglia spiegare a noi e al Paese perché non lo abbia estratto prima”. “A meno che, come in verità temiamo, non si tratti di un altro annuncio inconsistente”, conclude De Fazio.