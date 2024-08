Carlo Gustavo di Svezia sta ripensando al futuro dei suoi nipoti?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 16 agosto 2024) Secondo i media, redistarebbealdei propri. Nel 2019, la Casa Reale svedese ha annunciato una misura inaspettata: il Sovrano aveva deciso di delimitare lo zoccolo duro della Famiglia Reale. È stato stabilito che dal 2020 i figli dei principiFilippo e della principessa Maddalena non sono più Altezze Reali, membri della famiglia reale. Nel 2020 rediha ridisegnato ildei. I figli della principessa Maddalena e del principeFilippo, infatti, continuano a far parte della famiglia del Re ma non sono considerati membri attivi della Corona. Nella stessa occasione è stata regolata la possibilità che abbiano obblighi o diritti infuori legato al capo dello Stato.