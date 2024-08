Calciomercato Serie A | Milan domani le visite di Fofana Gudmundsson-Fiorentina ufficiale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024)o, 16 agosto 2024 – Alla vigilia dell’esordio di campionato contro il Torino fissato persera, ilha di fatto messo a segno il suo quarto colpo di mercato: come previsto, infatti, in serata è atterrato ao Youssouf, che domattina inizierà l’iter dellemediche che precedono la firma del contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2028 con un’opzione per un’eventuale quinta stagione. Firma sul contratto che dovrebbe arrivare nel pomeriggio, prima di assistere a-Torino sugli spalti e vedere subito all’opera i suoi nuovi compagni. Al Monaco, ormai suoi ex club, andranno invece circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus.