Bitget conclude il primo programma di Tirocinio COO per sostenere la prossima generazione di innovatori del Web3

(Di venerdì 16 agosto 2024) - VICTORIA, Seychelles, 16 agosto 2024 /PRNewswire/, societàtra i principali exchange di criptovalute al mondo, annuncia di aver portato a termine con successo il suodiCOO in Europa, lanciato nell'ambito dell'iniziativa #Blockchain4Youth. Il, che si è svolto dall'8 aprile al 30 luglio 2024, è stato concepito per consolidare la presenza disul mercato e favorire la formazione degli utenti nei Paesi europei al di fuori dei suoi mercati principali. Sono stati coinvolti dei giovani talenti per promuovere il brand e rafforzare l'influenza sul mercato in questi Paesi meno presidiati. IldiCOO è stato introdotto per offrire ai giovani professionisti l'opportunità unica di fare esperienza pratica nel settore della blockchain.