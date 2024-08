Beatrice Luzzi delusa L’annuncio rivolto ai fan | cosa sta accadendo alle fanpage

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 16 agosto 2024)si rivolge ai fan: eccostasui social,quest’estate è stata in giro per l’Italia acquistando sempre più consensi e l’affetto del suo pubblico. La nota attrice ed ex gieffina dopo il reality show ha ricevuto nuovi ed importanti premi per la sua brillante carriera. É un periodo eccezionalmente per la carriera artistica di, tra l’affetto dei fan e i nuovi progetti al quale silenziosamente sta lavorando, l’ex gieffina sta raggiungendo sempre più traguardi fondamentali. LEGGI ANCHE: Fedez e Chiara Ferragni, primo Ferragosto dopo la separazione: come hanno scritto deciso di trascorrerlo Le parole dell’ex gieffina Da quando l’avventura nella casa più spiata d’Italia è terminataha già organizzato una speciale reunion con i fan nella Capitale.