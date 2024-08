Autonomia differenziata quale visione di Paese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’intensificarsi del dibattito sull’– perché è un’occasione di crescita per il, perché invece rischia di spaccarlo più di quanto non sia – consente di tornare su alcuni concetti che l’animosità messa nell’affrontare l’argomento rischia di restituire distorti a danno della loro possibile comprensione. Anche nel campo di quelli che potremo chiamare Sudisti, coloro che combattono la riforma proponendo referendum abrogativi e ricorsi costituzionali, le posizioni appaiono molto diversificate a tutto beneficio di un avversario politico che ha trovato in Roberto Calderoli un regista accorto e preparato, non si sa quanto in buona fede. In sintesi, le parti che si confrontano nel Mezzogiorno possono ritrovarsi su due fronti: a. qualsiasi forma di protesta non può prescindere dal presupposto di un’Italia che deve restare unita e agganciata all’Europa; b.