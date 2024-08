Vaiolo delle scimmie Mpox in Svezia il primo caso Ue della variante Clade1 | Niente allarme Bassetti | Evitare la diffusione globale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 agosto 2024) Era solo di mercoledì 14 agosto l’annuncio dello stato di emergenza sanitaria internazionale per il focolaio di) scoppiato in Africa. Giovedì 15 agosto l’Agenzia svedese per la sanità pubblica ha comunicato di aver registrato ilal di fuori dell’Africapiù pericolosa del virus Monkeypox: la Clade 1b. Il ministrosalute svedese Jakob Fomed ha però invitato alla calma: «Credo che la situazione sia seria, ma non c’è motivo di allarmarsi». L’infettivologo Matteo, all’Ansa, è sulla stessa linea: «Senza fare allarmismo. Bisogna sensibilizzare tutti in tutto il mondo. Non si tratta più di un problemaRepubblica popolare del Congo». Ilin Ue «Ad una persona è stato diagnosticato a Stoccolma il morbo causato dallaClade 1.