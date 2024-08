Mercato Stoppata la cessione di Seghetti Iannoni destinato alla serie B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Come cambia nelbiancorosso? Intanto potrebbe esserci un’importante conferma: l’attaccante Alessandropotrebbe restare un altro anno a Perugia. Sono state interrotte , infatti, le trattative con le società interessate. Allo stato attuale, quindi, la società biancorossa ha deciso di tenereper un altro anno per un attacco competitivo per la prossima stagione.era tra i giocatori in partenza per consentiresocietà di Santopadre di fare cassa per la gestione della squadra, con l’ingresso del nuovo azionista (anche se la firma definitiva sarà a fine mese) potrebbero quindi cambiare le prospettive. Non cambia, invece, il destito di Edoardo: il giocatore, con grande rispetto, dopo aver sposato un anno fa la causa biancorossa, oggi sente di poter stare inB.