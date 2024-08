Gudmundsson il Genoa perde un altro obiettivo | Miovski approda in Spagna

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ilvede definitivamente allontanarsi unper il suo reparto offensivo, il cui ingaggio è necessario per far partire Albert: si tratta di Bojanto al Girona. VERO DOMINO – Ilnon ha ancora trovato la soluzione in attacco necessaria per lasciar partire Albertin estate. La Fiorentina attende che si attivi il domino necessario per spingere il Grifone a cedere l’islandese in questa finestra estiva di calciomercato, il che avverrebbe nel momento in cui i liguri dovessero trovare l’accordo per il nuovo attaccante. Quest’ultimo non sarà Bojan, ufficializzato nella giornata di oggi 15 agosto come nuovo calciatore del Girona.